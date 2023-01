A reação do mercado à Americanas e ao pacote de Haddad para cobrir rombos

O mercado acompanha a divulgação do pacote de medidas econômicas, apresentado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, durante a tarde desta quinta-feira, 12. O objetivo da equipe econômica é diminuir o rombo nas contas públicas e recuperar a arrecadação do governo, retomando a cobrança de alguns impostos, que foram desonerados na gestão anterior.

Os investidores também reagem ao rombo bilionário, da ordem de 20 bilhões de reais, revelado na varejista Americanas. As ações da empresa desvalorizaram mais de 75% e foram negociadas em leilão na manhã de hoje, para evitar maiores oscilações no preço. A Americanas é uma empresa de capital aberto listada no novo mercado, o mais alto nível de governança da bolsa brasileira, a B3. Para advogados e especialistas, o desdobramento do caso pode gerar uma crise de confiabilidade em todo o mercado.

O Ibovespa opera com bastante volatilidade no dia de hoje, oscilando entre altas e baixas, digerindo ainda as primeiras medidas econômicas do governo e os efeitos do rombo financeiro da Americanas.

Nos Estados Unidos, a desaceleração da inflação trouxe alívio aos investidores na expectativa de redução do ritmo de elevações dos juros, mas derrubou o dólar. A moeda americana negocia em queda de mais de 1%, cotada a 5,09 reais.