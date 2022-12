A reação de empresários à nomeação de Haddad para a Fazenda

A nomeação de Fernando Haddad para o comando do Ministério da Fazenda de Luiz Inácio Lula da Silva era esperada e causou reações diversas entre importantes membros do mercado financeiro. Se, por um lado, existe a decepção em relação à escolha por não ser um nome tão próximo ao mercado, gestores avaliam que a elevação de Haddad à Fazenda tem, também, aspectos positivos — como a proximidade do novo ministro e do presidente eleito.

Não era segredo para ninguém a preferência de nomes como os dos ex-presidentes do Banco Central Persio Arida ou Henrique Meirelles para o posto. Pesou negativamente na escolha também a leitura de que as três derrotas consecutivas de Haddad em eleições a cargos no Executivo — prefeitura, presidência da República e governo do estado — passem a impressão de que o futuro ministro seria apenas “um curinga” do PT. A avaliação, porém, é de que caberá a Lula e sua influência dar o tom da gestão de Haddad à frente das finanças.

Siga o Radar Econômico no Twitter