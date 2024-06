A reação de Alexandre Silveira as falas de Ometto e Tarcísio 

Um painel promovido neste sábado no Guarujá pelo Grupo Esfera esquentou quando o ministro de Minas e Energia Alexandre Silveira reagiu as falas do governador de São Paulo Tarcísio Freitas e do empresário Rubens Ometto.

Silveira criticou o que chamou de “desmonte e venda” de empresas públicas para supostamente beneficiar o mercado. Ele disse que o presidente e seus ministros estão abertos ao diálogo com empresários. “A nossa visão [do governo], que foi democraticamente eleito com essa pauta, é a de que para se combater uma doença grave é necessário ter um bom diagnóstico. E o diagnóstico é que o país precisa crescer, gerar emprego e renda. É necessário que a gente busque soluções para que voltemos a investir. E nem todas as áreas se resolve, exclusivamente, com o Estado ultraliberal que acredita apenas no investimento privado”, disse