A reação das redes sociais à nomeação de Mercadante no BNDES

A confirmação do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva da escolha de Aloizio Mercadante como presidente do BNDES tomou conta dos noticiários e repercutiu nas redes. Levantamento do software da Vox Radar, empresa especializada na análise das redes sociais, contabilizou 487,7 mil interações somente no Twitter. Desse total, 55% estão relacionados a postagens que mencionam Mercadante nos contextos da mudança na Lei das Estatais e da reação negativa do mercado à escolha do seu nome. A flexibilização da lei, que, na prática, facilita a nomeação de Mercadante, totalizou 137,7 mil interações. Já as publicações que citaram termos como ‘mercado’, ‘dólar’ e ‘privatizações’ somaram 128,4 mil interações.

Siga o Radar Econômico no Twitter