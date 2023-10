A reação ao risco fiscal e externo que passou quase despercebida na bolsa

Uma reação ao risco fiscal e, sobretudo, estrangeiro passou quase que despercebida na bolsa de valores. As incertezas do mercado em relação à possibilidade de novos aumentos nas taxas de juros americanas tiveram forte impacto no volume de negociações na bolsa brasileira no último mês de setembro. A B3, que administra a bolsa, revelou uma queda robusta de 21% no volume financeiro médio diário no mês em relação ao mesmo período de 2022. O volume médio foi de 23,3 bilhões de reais no último mês. A queda em relação a agosto foi de 8,3%. “Em nossa visão, o movimento foi provocado pela maior aversão ao risco dos investidores com as incertezas internacionais e nacionais”, avaliam os analistas da Genial Investimentos em relatório enviado a clientes.

Siga o Radar Econômico no Twitter