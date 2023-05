A razão por trás da boa vontade do mercado com o Banco do Brasil

O Banco do Brasil registrou mais um trimestre sólido e obteve lucro de pouco mais de 8 bilhões de reais nos três primeiros meses de 2023 — superando todos os bancos privados do país. As temidas interferências políticas na gestão do BB não se concretizaram, pelo menos até agora, e confirmaram o otimismo de alguns analistas com a instituição. A percepção é que a melhora na governança observada nos últimos anos blinda o Banco do Brasil de ingerências agressivas e permite que a gestão se concentre na geração de resultados. No acumulado do ano, os papéis apresentam valorização de 27% na bolsa de valores.

“Acreditamos que o Banco do Brasil passou por grandes melhorias nos anos anteriores, que provavelmente continuarão a gerar valor aos acionistas no longo prazo”, opinam os analistas da XP Investimentos em relatório enviado a clientes. A equipe da corretora saiu impressionada de uma reunião do CFO do BB, Marco Geovane Tobias, com analistas de outros bancos e corretoras. “Ele ressaltou a importância do papel do TCU, que freia o entusiasmo do governo ao tentar interferir nas instituições estatais”, concluem.

