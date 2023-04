A razão pelo salto de 200% no investimento em pesquisa para a indústria

A Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii), uma organização social que atua em cooperação com instituições de pesquisa, revela que o volume de projetos apoiados pela fundação disparou cerca de 200% em pouco mais de dois anos. A empresa fundada em 2013 levou sete anos para assinar seu milésimo contrato em agosto de 2020, quando alcançou a marca de 750 milhões de reais em recursos aplicados em projetos de inovação. A Embrapii levou apenas dois anos e meio para dobrar o número de contratos assinados e para alcançar a marca de 2,83 bilhões de reais investidos em pesquisas para a solução de desafios de produtividade e competitividade da indústria brasileira – um crescimento de 200%.

A Embrapii ressalta que aumentou para 96 o número de centros de pesquisa credenciados e aptos a receberem os recursos. Além disso, uma mudança no perfil dos projetos e a cooperação com outras entidades também foram vitais para a empresa. “Houve uma mudança no perfil de apoio da Embrapii, com a priorização de projetos em pesquisas de inovação tecnológica de startups e pequenas e médias empresas. O crescimento dos acordos institucionais com órgãos do governo federal e de entidades como o BNDES e o Sebrae também viabilizaram o crescimento nos números”, explica a empresa.

