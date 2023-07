A razão pela provável diminuição no pagamento de dividendos pela Petrobras

Alguns analistas entendem que a Petrobras deve pagar menos dividendos aos seus acionistas a partir do segundo trimestre de 2023. A avaliação é de que a estatal deve diminuir de 60% para 40% o percentual do fluxo de caixa das operações (FCO) menos os investimentos (Capex). Tal movimento estaria em linha com o de pares estrangeiros. Além disso, os preços menores de petróleo no mercado internacional também devem impactar as cifras. “Se a Petrobras desembolsar valores inferiores aos 40%, com base em práticas de pares internacionais, a empresa simplesmente acumulará muito caixa”, apontam os analistas da XP Investimentos em relatório enviado a clientes. “Vemos a empresa gerando inferiores aos recordes de 2022. Isto devido a combinação de menor patamar de preço do petróleo, menor entrada de caixa de desinvestimento de ativos e alguma aceleração dos investimentos”, concluem. A Petrobras divulga seu balanço do segundo trimestre em 3 de agosto.

