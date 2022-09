A razão para a Petrobras cair 7% em um dia – e não é Lula e nem Bolsonaro

VEJA Mercado em vídeo | Fechamento | 23 de setembro.

Os papéis da Petrobras fecharam o dia em forte queda de 7% na bolsa de valores. A razão, no entanto, não está ligada nem a acenos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e tampouco do presidente Jair Bolsonaro (PL) no campo eleitoral, mas sim na China e nos Estados Unidos. O estresse global provocado por uma combinação explosiva de fatores e o saldo da semana na Faria Lima são os assuntos do VEJA Mercado desta sexta-feira, 23.

