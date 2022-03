A queda de braço da inflação entre os combustíveis e a Covid na China

VEJA Mercado | Abertura | 15 de março.

O mercado financeiro iniciou o dia de péssimo humor. Na esteira da continuidade da incursão russa sobre a Ucrânia e na véspera das autoridades monetárias de Brasil e Estados Unidos decidirem seus aumentos nas taxas de juros, os investidores prometem cautela no pregão desta terça-feira, 15. A expectativa gira em torno da possível decisão do Federal Reserve de aumentar a taxa básica em 0,25 ponto percentual para conter a inflação, cujas altas se agravaram depois da invasão da Ucrânia pela Rússia.

Em paralelo, os preços do petróleo seguem em queda, de quase 10% nos preços do tipo Brent — o que impacta a Petrobras — com o mínimo de esperança de que as tratativas por paz no Leste Europeu se intensifiquem. Rússia e Ucrânia têm uma nova rodada de negociações marcada para esta terça-feira. Enquanto isso, o aumento de casos de Covid-19 na China prometem impactar o preço do minério de ferro e a Vale. No pregão de segunda, as ações da mineradora despencaram mais de 5%.