A que pé andam as assinaturas pela CPI da Americanas

Autor de uma petição para abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar as inconsistências contábeis na Americanas e seus acionistas Jorge Paulo Lemann, Beto Sicupira e Marcel Telles, o deputado André Fufuca (PP-MA) está confiante em conseguir as assinaturas necessárias para o início dos trâmites da investigação na Câmara nas próximas semanas. Pelas contas do parlamentar, a petição já tem o apoio de 107 de 171 deputados — número necessário para a abertura do processo.

