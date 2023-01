A prova de fogo para a economia americana no centro das atenções

As bolsas asiáticas e europeias, assim como os futuros americanos e brasileiro, negociam em leves altas na manhã desta quinta-feira, 26. O grande assunto do dia deve ser a divulgação da primeira leitura do PIB dos Estados Unidos no quarto trimestre de 2022. A expectativa pelo consenso de mercado é por um crescimento de 2,6% na maior economia do mundo. O dado é fundamental e considerado uma prova de fogo para os temores de uma recessão no país em razão das altas de juros promovidas pelo Federal Reserve (Fed), o banco central americano. Ao mesmo tempo, as empresas locais seguem divulgando seus resultados na temporada de balanços. Apesar do elevado número de demissões, sobretudo nas empresas de tecnologia, a maior parte das companhias está apresentando números melhores que as estimativas do mercado. No Brasil, os investidores aguardam pelos primeiros passos de Aloizio Mercadante, recém-empossado presidente do BNDES, e a aprovação do nome de Jean Paul Prates para o comando da Petrobras.

Siga o Radar Econômico no Twitter