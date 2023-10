“A probabilidade de o dólar subir é muito grande”, diz Fabrício Gonçalvez

VEJA Mercado | 21 de outubro de 2023.

As bolsas europeias e os futuros americanos negociam em baixa na manhã desta sexta-feira, 20. Na véspera, o presidente do Federal Reserve (Fed), o banco central americano, afirmou em discurso que o crescimento econômico acima do esperado e a força do mercado de trabalho americano podem colocar em risco o combate à inflação feito pela entidade. No Brasil, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou em evento que o Copom deve manter os cortes de 0,5 ponto percentual na taxa Selic e que qualidade do crescimento dos EUA, problemas na China e questões geopolíticas são fatores de atenção. Diego Gimenes entrevista Fabrício Gonçalvez, CEO da Box Asset Management.

