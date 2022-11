A privatização como válvula de escape para o prejuízo da Eletrobras

A Eletrobras registrou um prejuízo de 88 mil reais no terceiro trimestre de 2022, ante lucro de 965 milhões de reais no mesmo período de 2021. A expectativa do mercado era de um lucro superior a 1 bilhão de reais. A explicação para o resultado ruim da companhia está em grande parte na deflação registrada no Brasil nos últimos meses e, por consequência, na diminuição das receitas de transmissão da empresa, que são reajustas pelos índices que medem os preços no país. A companhia estima que deixou de ganhar 1,9 bilhão de reais no período.

O mercado reagiu mal aos números, mas mergulha na privatização da Eletrobras e mira no futuro. A leitura é de que o processo de migração dos papéis da empresa para o Novo Mercado vai melhorar substancialmente a governança da Eletrobras, e que o Programa de Demissão Voluntária a ser realizado em novembro trará grandes resultados à empresa.

“Com a migração ao Novo Mercado, a empresa deixará de negociar com várias classes de ações e passará a negociar com apenas uma classe de ações, alinhando os interesses entre todos os acionistas”, avalia a Genial Investimentos em relatório enviado a clientes. “Em relação ao PDV, chama a atenção o alvo de funcionários a serem atingidos (2,3 mil de empregados contra 10,5 mil de funcionários na empresa) e o custo-retorno do programa: custo esperado de 1 bilhão de reais, com um retorno do gasto em menos de um ano. E vale lembrar que, de acordo com nossas estimativas, ainda existe espaço para nova redução de pessoal na empresa”, conclui. Os papéis da Eletrobras fecharam a quinta-feira, 10, em forte queda de 7,3%, mas ainda acumulam valorização de 37% em 2022.

