A primeira vitória de Lula e Silveira no mercado de fertilizantes

Hibernada desde 2020, a fábrica de fertilizantes Araucária Nitrogenados S.A, também conhecida como Ansa, será reativada nesta quarta-feira, 15, em Araucária no Paraná. Trata-se de uma vitória do presidente Lula e do ministro Alexandre Silveira, que trabalham para implantar a estratégia de reduzir a dependência externa do insumo no país.

Segundo dados da Associação Nacional para Difusão de Adubos (Anda), em 2023 o Brasil importou 86% do seu consumo interno. Foram 39,4 milhões de toneladas de fertilizantes compradas de outros países, frente a uma produção nacional de 6,8 milhões.

O governo trabalha também pela ativação da produção na Unidade de Fertilizantes Nitrogenados em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. Além disso, a Petrobras também tenta resolver questões do setor no Nordeste do país, onde ficam as fábricas de fertilizantes em Camaçari (BA) e Laranjeiras (SE), que estão arrendadas para a Unigel.