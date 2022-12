A primeira impressão do mercado às importantes mudanças na PEC de Lula

A PEC da Transição foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado. A proposta foi desidratada no final da tarde de terça-feira, 6, e passou ao custo de 168 bilhões de reais, uma queda de 30 bilhões frente à proposta original apresentada pelo governo eleito. O principal objetivo é retirar o Bolsa Família da regra do teto de gastos para se cumprir a promessa de manutenção das parcelas de 600 reais e do adicional de 150 reais para cada criança até seis anos de idade. Na bolsa de valores, o Ibovespa ensaiou uma leve recuperação no final da tarde, depois da desidratação do texto, e fechou em alta de quase 1%. Na manhã desta quarta-feira, 7, contudo, os futuros do principal índice da bolsa brasileira negociam em baixa de 1%, contaminados pelo mau humor no mercado internacional. O dólar comercial, que já havia encerrado o pregão quando a CCJ votou o texto, abre o dia em leve queda de 0,5%, cotado a 5,25 reais. Fato é que a proposta ainda tem um longo caminho para ser definitivamente aprovada, e a eventual inclusão da liberação do orçamento secreto na proposta promete gerar intensos debates no Congresso.

