A primeira e boa impressão que o novo CEO da Eletrobras passou ao mercado

O “velho” novo CEO da Eletrobras, Wilson Ferreira, que já havia presidido a empresa entre os anos de 2016 e 2021, reassumiu o comando da companhia e deu bons sinais ao mercado em sua primeira coletiva de imprensa. Ferreira já acenou para cortes de custos e um programa de demissão voluntária com meta de desligar até dois mil funcionários aptos para se aposentarem no próximo mês de novembro. O executivo também sinalizou para a contratação de assessores jurídicos para suporte a negociações em processos cíveis e tributários relativos aos empréstimos compulsórios e à migração para o segmento do Novo Mercado, com expectativa de conclusão até o primeiro semestre de 2023.

As falas foram bem recebidas pelos investidores. “Temos uma visão positiva do posicionamento construtivo do executivo, que destacou medidas direcionadas a pontos que consideramos primordiais na nossa tese de investimento, como redução dos custos gerenciáveis, gestão de contingências e alocação de capital”, avalia a XP. Os bons presságios são compartilhados pelo Credit Suisse. “O presidente também reiterou que reverter a privatização não é uma opção. Temos uma visão positiva para a Eletrobras”, afirma.

