A previsão dos investidores para a temida ‘super quarta’ no mercado

A temida “super quarta dos juros” chegou e os investidores aguardam ansiosamente pelas decisões dos bancos centrais do Brasil e dos Estados Unidos sobre os rumos das políticas monetárias dos dois países. Por aqui, o mercado espera amplamente o fim do ciclo de alta de juros pelo BC, enquanto nos EUA a expectativa é de uma elevação de 0,75 ponto percentual. Contudo, apesar de remotas, as chances de uma elevação de 0,25 ponto percentual no Brasil e de 1 ponto percentual nos Estados Unidos têm deixado o mercado com uma pulga atrás da orelha. Nos últimos dias, os principais índices internacionais negociaram em baixa diante dessa incerteza, enquanto no Brasil o “efeito Meirelles” fez a bolsa navegar contra a maré e subir. Na manhã desta quarta-feira, as bolsas europeias, assim como os futuros americanos e brasileiro, negociavam em leves altas.

Siga o Radar Econômico no Twitter