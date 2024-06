A previdência de entregadores como principal impasse para regulamentação

Participante-chave do debate sobre a regulamentação dos aplicativos de delivery, o comando do iFood acredita que a pauta não deve andar neste ano. A previdência dos entregadores é o grande impasse. O governo quer algo nos moldes do que foi imposto às empresas de mobilidade Uber e 99, com as plataformas pagando 20% sobre um quarto da renda bruta dos motoristas. O iFood defende a criação de um modelo especial, como é o caso de empregadas domésticas, em que o patrão paga uma alíquota de 8%.