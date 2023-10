A pressão por fim dos trabalhos de comitê que apura fraude na Americanas

Atualizado em 27 out 2023, 14h45 - Publicado em 27 out 2023, 13h27

Por Victor Irajá

Executivos da Americanas querem ace­lerar o fim dos trabalhos do comitê in­dependente que investiga a fraude na varejista. É compreensível: com 40 bilhões de reais em dívidas, a empresa já gastou 60 milhões de reais na manutenção do comitê — e os resultados estão, até aqui, aquém do esperado.

Funcionários da Americanas afirmam que os membros do comitê indepen­dente varrem todas as possibilidades, ávidos por descobrir qualquer tipo de informação que possa levar a culpados pelo escândalo contábil da empresa. Procurada pelo Radar Econômico, a Americanas diz que o comitê atua com metodologia própria e de forma independente, e que a companhia “não tem qualquer inge­rência em relação a suas atividades”.