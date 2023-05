A pressão para que Lula seja responsabilizado caso “fure” arcabouço fiscal

Um grupo de deputados independentes vem pressionando o relator do arcabouço fiscal na Câmara, Cláudio Cajado (PP-BA), a inserir no texto punições para o governo caso as metas previstas pelo governo não sejam cumpridas — podendo incutir, inclusive, em crime de responsabilidade contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. “O novo arcabouço fiscal precisa ter condicionantes de gastos, como uma penalidade caso não seja cumprido. O que acontece se aquele limite de gastos não for respeitado?”, indaga o deputado Marco Bertaiolli (PSD-SP). “O governo não pode ficar focado só em arrecadação, o que provocaria aumento de impostos. É preciso olhar para o corte de despesas”, afirma ele. “O governo precisa mostrar que não vai sangrar o contribuinte e cuidar dos gastos públicos”.

