A preocupante previsão de déficit de capital do Credit e possíveis saídas

O Credit Suisse terá de enfrentar uma árdua missão para se reestruturar financeiramente. O banco teria atualmente um déficit de capital na casa dos 4 bilhões de dólares, e esse buraco pode chegar a 8 bilhões de dólares até 2024, segundo os analistas do Goldman Sachs. Déficit de capital nada mais quando o volume de gastos ou de saques excede o de entradas de capital. Dada a necessidade de aumentar capital, o banco tem como uma das alternativas a venda de alguns ativos. “O Credit Suisse continua enfrentando desafios cíclicos e estruturais. Dada a natureza diluidora de um aumento de capital, o banco deve priorizar as vendas de ativos”, escreveram os analistas em relatório obtido pela Bloomberg. Na última sexta-feira, 7, o Credit anunciou planos de recomprar o equivalente a cerca de 3 bilhões de francos suíços em títulos de dívida para economizar em pagamentos de juros. No acumulado do ano, os papéis do banco amargam expressiva queda de quase 60%.

Siga o Radar Econômico no Twitter