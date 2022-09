A preocupação do Goldman Sachs em relação à inflação no Brasil

Apesar do registro de deflação em agosto, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), um dos principais medidores inflacionários, não traz muito conforto nos preços dada a “pressão inflacionária alta e disseminada entre os serviços”. A análise é do banco Goldman Sachs. A inflação de serviços foi de 0,28%, com os serviços básicos permanecendo “desconfortavelmente altos”. “O núcleo de inflação ficou acima do esperado de 0,66%, com a medida anual estável em alta de 10,42% na comparação anual”, diz o banco.

Segundo o banco, o registro de IPCA negativo entre julho e agosto foi impulsionado por profundos cortes de impostos federais e estaduais e pela redução nos preços da gasolina na refinaria. “Continuamos preocupados com as pressões intensas e altamente disseminadas sobre serviços em um cenário de mercado de trabalho e grandes estímulos fiscais adicionais”, afirma a instituição.

