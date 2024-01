Edemar Cid Ferreira, que morreu no último fim de semana, passou seus últimos dias estudando os processos na Justiça contra o Banco Santos, fundado por ele. Ferreira chegou a redigir relatórios sobre o caso. O ex-banqueiro olhava com lupa as decisões do interventor judicial. Sua preocupação era saber quanto do velho patrimônio sobraria para seus familiares.