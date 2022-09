A posição do mercado sobre chance de vitória de Lula no primeiro turno

A menos de uma semana do primeiro turno das eleições, o mercado financeiro entrou de cabeça na disputa presidencial. A última pesquisa BTG/FSB mostrou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 45% das intenções de voto no primeiro turno, enquanto o presidente Jair Bolsonaro (PL) manteve o patamar de 35% no levantamento. Apesar do cenário mais provável para o mercado apontar para um segundo turno, as chances de uma definição da disputa ainda em primeiro turno passam a ser consideradas por alguns bancos. “A dinâmica recente das pesquisas sugere que ainda é provável que a eleição seja decidida apenas no segundo turno, embora uma vitória no primeiro turno do ex-presidente Lula não seja impossível, principalmente se considerações estratégicas de votação entrarem em jogo”, escreve o Goldman Sachs em relatório enviado a clientes.

