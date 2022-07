A popularidade de Doria entre os empresários após sua saída da política Dúvidas do impacto da imagem do tucano nos negócios caiu após a reação de Rodrigo Garcia (PSDB) nas pesquisas de intenção de voto Por Victor Irajá Atualizado em 14 jul 2022, 15h19 - Publicado em 14 jul 2022, 14h22

Depois da desistência da corrida presidencial, circulou entre empresários próximos a João Doria (PSDB), ex-governador de São Paulo, a dúvida se era conveniente manter os contatos com o tucano ou se as relações seriam nocivas para seus negócios graças ao desgaste eleitoral do tucano perante a opinião pública. A análise teve fim nas últimas semanas. Com o crescimento do governador Rodrigo Garcia, também do PSDB, nas pesquisas eleitorais, esses empresários entenderam que a manutenção dos contatos com Doria seria positiva para seus negócios.

A insegurança chegou ao fim nas últimas semanas. Com o retorno de Doria à iniciativa privada, empresários avaliam que manter a proximidade com o governador é um trunfo já provado depois da retomada dos trabalhos do ex-governador junto ao setor privado. Depois de a coluna Radar, de VEJA, revelar a investida de Doria em um novo negócio, a empresa de consultoria Advisors, o ex-governador já recebeu uma dezena de ligações e fechou sua primeira parceria — guardada a sete chaves por ele. O governador tem almoços marcados com grandes empresários para afinar os termos de futuras parceiras nas próximas semanas.