A planta da BRF proibida de exportar frango e carne suína faz ações caírem

A China mandou suspender a compra de aves de uma unidade da Brasil Foods S.A. (BRF) no Mato Grosso, uma das maiores fábricas de frango do país. A mesma planta ainda sofre com um embargo de agosto de 2021 dos asiáticos para carne suína. A companhia vai buscar a reversão dessas suspensões com as autoridades chinesas e brasileiras, mas fato é que a repercussão no mercado financeiro foi imediata. Às 17h20, as ações da companhia negociavam em queda de 3,8%, enquanto os papéis da Marfrig, que quer exercer influência no conselho da empresa, caíam 5%. No ano, a desvalorização da BRF já passa da casa dos 30%.

