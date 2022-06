A petroleira que pode subir mais de 100% na bolsa, e não é a Petrobras

Os analistas da XP e do BTG concordam em pelo menos uma coisa: as ações 3R Petroleum podem subir mais de 100% na bolsa. Eles participaram de um evento com a direção da companhia e saíram de lá impressionados. A empresa, que comprou recentemente 22 campos do polo Potiguar, da Petrobras, por 1,3 bilhão de dólares, deixou de ser vista como uma “start-up” pelo mercado. “O evento foi uma oportunidade para quem enxergava a empresa como uma start-up de vislumbrar o real dia a dia do trabalho que a 3R realiza e para a empresa apresentar sua extensa equipe, com muitos profissionais vindos de outros países. Cabe destacar que nem a Petrobras possui um amplo conhecimento em redesenvolvimento de campos”, escreveram os analistas da XP. “A 3R ainda é negociada no segundo valuation mais baixo da América Latina, um desconto injustificado em nossa opinião”, completam.

Vale lembrar que a companhia tem Roberto Castello Branco, ex-presidente da Petrobras, como presidente do conselho. “Saímos do evento com a percepção de que muito pouco da capacidade de execução da empresa está sendo precificado pelo mercado, o que parece exagerado considerando a qualidade de seu portfólio e o histórico de gestão”, disseram os analistas do BTG. Ambas casas enxergam uma potencial valorização de pouco mais de 100% nas ações da empresa, que fechou o dia em queda de 0,56% influenciada pelo petróleo brent, que recuou pouco mais de 1%, aos 118 dólares o barril. No ano, os papéis sobem 21%.

