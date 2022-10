A Petrobras em meio à incerteza no preço da gasolina e ação de Biden

Atualizado em 19 out 2022, 19h32 - Publicado em 19 out 2022, 18h03

VEJA Mercado em vídeo | Fechamento | 19 de outubro.

A Petrobras disparou na bolsa de valores depois da valorização nos preços do petróleo no mercado internacional. Apesar de a estatal ter sustentado a alta do índice Ibovespa no dia, o movimento indica que a defasagem nos preços da gasolina deve subir, assim como a pressão para a Petrobras reajustar os valores nas refinarias. A Petrobras em meio à incerteza nos combustíveis e à importante medida do presidente americano Joe Biden no campo do petróleo são os assuntos do VEJA Mercado desta quarta-feira, 19.

Siga o Radar Econômico no Twitter

Continua após a publicidade