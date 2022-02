Pesquisa do banco Modal coloca Bolsonaro à frente de Lula

Uma pesquisa eleitoral feita a pedido do banco Modal divulgada na tarde desta quarta-feira, 23, coloca o presidente Jair Bolsonaro à frente de Lula nas pesquisas espontâneas, em que a pessoa aponta o candidato que irá votar sem ver alternativas. Bolsonaro aparece com 34,3% das intenções e Lula com 33,3%. Mas mesmo na pesquisa estimulada, o cenário aparece muito favorável a Bolsonaro em que aparece com 34,7% das intenções de voto praticamente ao lado de Lula que tem 35% das intenções. A pesquisa foi feita pelo Instituto Futura e os resultados pegaram a todos de surpresa. Inclusive os aliados de Bolsonaro no Planalto. Outras pesquisas feitas por encomenda de bancos como XP (que contratou a Ipesp) e Genial Investimentos (que contratou a Quaest) mostram um cenário bem diferente, com Lula amplamente na frente.

No segundo turno, segundo a pesquisa Futura/Modal, Lula ganharia as eleições com 48% dos votos e Bolsonaro teria 40%.

*Quer receber alerta da publicação das notas do Radar Econômico? Siga-nos pelo Twitter e acione o sininho.