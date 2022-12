A pesada reação do mercado ao anúncio de Mercadante no BNDES

VEJA Mercado em vídeo | 13 de dezembro.

O presidente eleito Lula anunciou o ex-ministro Aloizio Mercadante para a presidência do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). A reação do mercado à indicação é pesada e imediata. O dólar comercial zerou as perdas do dia e o índice Ibovespa afundou. Os investidores precificavam a escolha do economista Gabriel Galípolo para o cargo – mais uma expectativa frustrada pelo governo eleito. A dura resposta do mercado aos primeiros passos de Lula e a temor sobre o futuro da Lei das Estatais, que surgiu como um mecanismo de defesa das companhias e de combate à corrupção, são os assuntos do VEJA Mercado desta terça-feira, 13.

