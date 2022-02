A perseguição do Itaú ao C6 no mercado de tags de pedágio

A disputa no mercado de tags está quente. Os adesivos que permitem aos motoristas passar direto por pedágios e estacionamentos se transformaram em um atrativo dos bancos para conquistar novos clientes. O C6 Bank, pioneiro no mercado de tags gratuitas conectadas diretamente à conta dos clientes, ganhou um concorrente de peso em outubro de 2021: o Itaú. O banco revelou ao Radar Econômico que, em pouco mais de três meses, alcançou a marca de 500 mil usuários usuários da Tag Itaú, em parceria com a ConectCar e livre de mensalidade. Mas o banco ainda tá longe do C6, que está nesse mercado desde agosto de 2019 e oferece as tags da Veloe e afirma ter 13% de um mercado de 10 milhões de tags, algo em torno de 1,3 milhão de ativações. O líder no segmento é o SemParar, com uma base de mais de 5 milhões de usuários.

