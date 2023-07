“A percepção mudou”, diz Otaviano Canuto sobre estrangeiros a Lula

VEJA Mercado em vídeo | 14 de julho.

As bolsas europeias e os futuros americanos negociam em alta na manhã desta sexta-feira, 14. A temporada de balanços do segundo trimestre tem início hoje no exterior. A inflação nos Estados Unidos em junho foi abaixo das estimativas do mercado e trouxe alívio aos investidores. Ainda assim, é alta a probabilidade de novos aumentos nos juros do país. Otaviano Canuto, ex-diretor do FMI e do Banco Mundial, comenta a percepção dos estrangeiros sobre a bolsa brasileira e o governo Lula.

