A participação da Ambipar em megaoperação em Baltimore, nos EUA

A Ambipar Response, vertical de negócios especializada em respostas a emergências da Ambipar, é a única empresa brasileira a atuar na megaoperação de retirada do cargueiro M/V Dali, no rio Patapsco, em Baltimore (EUA). Com mais de 30 profissionais alocados em tempo integral na região do acidente, a empresa está trabalhando junto ao Comando Unificado de Resposta – conglomerado de entidades locais e federais -, a fim de estabilizar a embarcação, restaurar a navegação, remover o navio do local e realizar a limpeza dos destroços na baía onde o acidente ocorreu.

Para realizar a operação, foram necessários cinco rebocadores e outros barcos de apoio, que empurraram o cargueiro por cerca de 4 km até um terminal marítimo local.