A parcela da população que se preocupa com povos indígenas e refugiados

Na semana em que foi instituído o Dia da Abolição da Escravatura Indígena, no dia 1 de abril, 47% dos brasileiros dizem acreditar que os indígenas são mais discriminados do que há dez anos e apenas três em cada dez brasileiros buscam aprender com a cultura dos povos indígenas. Os dados exclusivos constam na terceira edição do estudo Oldiversity do Grupo Croma.

Ainda de acordo com os dados obtidos pelo estudo, 64% dos entrevistados declaram que atualmente se sabe mais sobre como vivem os povos indígenas no Brasil. Este retrato serve também para imigrantes e refugiados que buscam, em solo brasileiro, condições dignas de prosperar. Dados apontam que 62% dos respondentes afirmam que o Brasil acolhe imigrantes e refugiados melhor do que outros países e que para 81% os refugiados e imigrantes têm direito de reconstruir sua vida aqui .

Sobre o mercado de trabalho, 31% acreditam que imigrantes e refugiados estão ocupando espaço dos brasileiros no mercado, principalmente em empregos cuja mão de obra atua no varejo, no comércio e na construção civil.