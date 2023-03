A pancada na conta de luz no Rio que pode salvar a operação da Light

A Light, distribuidora de energia do Rio de Janeiro, amargou um duríssimo prejuízo de 5,6 bilhões de reais no ano de 2022. A companhia acumula dívidas na casa dos 9 bilhões de reais e um tombo de 78% no valor de suas ações nos últimos 12 meses. A Light descarta, por ora, a possibilidade de entrar com um pedido de recuperação judicial para reestruturas suas contas. O Radar Econômico informou que uma das cartadas da empresa para virar o jogo é a renovação antecipada da concessão no Rio junto à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), prevista para se encerrar em meados 2026. Outra possibilidade trabalhada por alguns gestores do mercado financeiro é a revisão extraordinária nas tarifas de energia no Rio em razão das peculiaridades da região e dos altos custos incorporados pelas distribuidoras.

“A área de operação da Light oferece desafios únicos, tendo mais de 50% da sua área de concessão sendo considerada de risco e possuindo perdas não-técnicas e reincidência dessas perdas muito acima do normal”, avaliam os analistas Vitor Sousa e e Israel Rodrigues, da Genial Investimentos. “Ou seja, achamos difícil que a área não passe por um processo de revisão tarifária extraordinária com maior reconhecimento de perdas não-técnicas na tarifa. A dúvida é saber se tal revisão aconteceria no curto prazo ou apenas com o intuito de encontrar novos operadores para a concessão”

