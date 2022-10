A palavra mágica que coloca a Copasa à frente da Cemig para o mercado

Atualizado em 25 out 2022, 12h59 - Publicado em 25 out 2022, 13h32

Os papéis da Copasa subiram 18% desde os resultados do primeiro turno das eleições, enquanto os da Cemig avançaram 4%. Se ambas companhias são estatais de Minas Gerais, por que tamanha diferença? A razão está em uma palavra que soa como música para o mercado: privatização. A tese do UBS é que um eventual processo privatização da Copasa pelo governador reeleito Romeu Zema é menos complicado em relação ao da Cemig. Uma das razões que explicam essa tese é a situação irregular da Copanor, uma subsidiária da Copasa que presta serviços no norte e no nordeste do estado.

Segundo o novo marco do saneamento, os contratos de prestação de serviços públicos de fornecimento de água ou esgoto serão considerados irregulares se a prestadora não comprovar sua capacidade econômico-financeira para viabilizar a universalização dos serviços até o ano 2033. A Copanor não atende a esses padrões e, segundo os analistas, abre um precedente para uma privatização mais veloz, ao contrário da Cemig. “Um potencial catalisador positivo é que a situação irregular da Copanor pode fazer com que o controlador tome medidas para resolver essa situação, o que pode incluir a privatização da empresa. De acordo com o decreto 10.710/21, art. 22, uma forma de regularizar a situação seria iniciar o processo de privatização”, afirmam os analistas.

