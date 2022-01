A palavra-chave da campanha de Doria para vender a importância de reformas

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes.

O governador de São Paulo, João Doria, já traçou uma estratégia para vender as reformas administrativa e tributária para os eleitores como medidas fundamentais — que de fato são — para o país. Junto à equipe formada pelos economistas Henrique Meirelles, Ana Carla Abrão, Zeina Latif e Vanessa Canado, Doria baterá na tecla de que o andamento da agenda de reformas será responsável pela criação de empregos.

Emprego, garantem assessores, junto a vacina, será a palavra-chave da campanha presidencial deste ano.

Para provar seu ponto, Doria quer elencar a recuperação dos postos de trabalho em São Paulo durante sua gestão. Ele repete ao núcleo duro da pré-campanha que, diferentemente do atual presidente, Jair Bolsonaro, ele tem o que mostrar no quesito econômico. O governador, porém, espera para dar vazão à estratégia “no momento certo”. Ele não quer queimar a largada e virar foco dos ataques dos adversários com antecedência.

