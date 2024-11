A ousada estratégia da OLX que fez triplicar o número de anúncios

A plataforma de comércio OLX fez uma mudança importante no seu modelo de negócios em 2024. A empresa, que antes cobrava uma parte dos anúncios dos vendedores, decidiu transferir essa espécie de “comissão” para os compradores. Na prática, a taxa de serviço deixou de ser paga pelos vendedores e passou a ser paga pelos compradores. Em entrevista ao programa VEJA S/A, o CEO do grupo, Olivier Aizac, afirmou que em poucos meses os valores dos produtos caíram e que o número de anúncios triplicou por causa dessa medida. “A gente tomou a decisão de colocar a cobrança no lado do comprador para o vendedor colocar tudo o que ele quisesse vender. Antigamente, o custo do anúncio e do frete era incorporado ao valor dos produtos pelos vendedores. A consequência direta dessa mudança é que o volume de anúncios e de transações na plataforma triplicou graças ao novo modelo de cobrança. A gente acredita que esse é o caminho certo para o crescimento do negócio”, disse. O VEJA S/A é publicado todas as terças-feiras, às 11h.

