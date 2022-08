A oportunidade para Bolsonaro melhorar sua relação com os bancos

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

Em meio ao manifesto pela democracia que vem tirando o sono de Jair Bolsonaro, o presidente terá uma oportunidade de ouro para aplainar sua relação com os bancos. A Federação Brasileira de Bancos, a Febraban, e a Confederação Nacional das Instituições Financeiras informam que está prevista a presença do presidente Jair Bolsonaro, no dia 8 de agosto, para falar da economia brasileira e ouvir a visão da indústria financeira. O encontro ocorrerá na sede da Febraban em São Paulo.