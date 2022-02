A operação da BRF na bolsa que fez as ações desabarem 8%

A Brasil Foods S.A (BRF) anunciou nesta quarta-feira, 2, que levantou 5,4 bilhões de reais em follow-on. A operação nada mais é que a emissão de novas ações na bolsa a um preço mais acessível que o de mercado com objetivo de aumentar o caixa, mas geralmente com uma consequência: a queda nas ações logo depois da operação. Isso acontece porque os investidores têm a oportunidade de comprar uma ação por um valor mais barato que o real e vendê-la logo em seguida para obter lucro na operação. Assim, a tendência nos primeiros dias depois da oferta é que o preço real da ação caia para os níveis em que ela foi vendida no follow-on. No caso de BRF, o follow-on foi precificado a 20 reais o papel, um desconto de 7,5% em relação ao preço do fechamento de ontem, 1°, quase o mesmo percentual de queda registrado após a oferta. Nesta quarta-feira, as ações da BRF já abriram o dia em baixa e às 15h39 negociavam em queda de 7,9%, a 19,92 reais o papel, praticamente o mesmo preço do follow-on.

