A onda de criptomoedas já chega a 20% dos americanos

As criptomoedas continuam se proliferando, com os investidores pouco se importando se elas possuem ou não regulação. Uma pesquisa da NBC News mostra que um a cada cinco americanos adultos têm investido, negociado ou usado criptomoedas. A pesquisa ainda tem dados interessantes sobre o perfil dos investidores. Metade dos homens de 18 e 49 anos dizem se interessar pelas criptomoedas. Cerca de 40% dos negros americanos já negociaram ou usaram criptomoedas e 42% de todas as pessoas entre 18 e 34 anos estão na onda cripto. Não é por acaso que as corretoras de criptomoedas valem hoje bilhões e que no Brasil até os bancos tradicionais começam a olhar para o negócio.

