A ofensiva das empresas contra a Câmara de Arbitragem da B3

VEJA Mercado

A reação ao PIB, à bomba no orçamento e entrevista com Gustavo Loyola

As bolsas europeias e os futuros americanos negociam em alta na manhã desta sexta-feira, 1°. No exterior, a expectativa é pela divulgação dos dados de emprego dos Estados Unidos pelo payroll ainda nesta manhã. O dado deve medir a temperatura do mercado de trabalho americano e indicar os rumos da condução da política monetária do país. No Brasil, o projeto do orçamento de 2024 foi entregue e o governo precisa buscar 168 bilhões de reais para zerar o déficit no ano que vem. O Ibovespa caiu 1,5% e o dólar subiu 1,6%, cotado a R$ 4,95. O resultado do PIB do segundo trimestre será assunto ao longo do dia. Diego Gimenes entrevista Gustavo Loyola, sócio da Tendências Consultoria e ex-presidente do Banco Central.