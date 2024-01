A nova visão do setor privado e dos estrangeiros para o Brasil em 2024

VEJA Mercado | 22 de janeiro.

As bolsas europeias e os futuros americanos são negociados em alta na manhã desta segunda-feira, 22. O início de ano dos investidores da bolsa de valores não tem sido dos mais fáceis no mercado brasileiro. O Ibovespa acumula desvalorização de 5% nas primeiras semanas do ano depois de ter alcançado a máxima histórica de pontos no último dia de 2023, quando bateu a marca dos 134 mil pontos. A cautela se dá em razão da mudança de discurso de alguns membros do Federal Reserve (Fed), o banco central americano, sobre o início dos cortes de juros no país. A probabilidade de um início já em março caiu depois de dados econômicos mais fortes do que o esperado em janeiro. O presidente Lula deve lançar um novo pacote para impulsionar a indústria nesta segunda. O Brazil Economic Forum reuniu uma série de empresários dos mais diversos setores da economia e discutiu as principais tendências para a economia global em 2024. Diego Gimenes recebe José Roberto Caetano, redator-chefe de VEJA.

Ouça o VEJA Mercado também pelo Spotify

Oferecimento de JHSF

Continua após a publicidade