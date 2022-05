A nova realidade das startups, por Jorge Paulo Lemann e Marcelo Claure

Com os investidores muito mais conservadores diante de um cenário de inflação mundial, Covid na China e guerra na Ucrânia, o dinheiro também deixa de fluir para investimentos mais arriscados, como em startups, naquela exuberância toda dos últimos anos. Mas dois investidores deste tipo de negócio dão seu recado. Num evento da Volpe Capital, Jorge Paulo Lemann disse que é momento de oportunidade já que os preços recuaram e os empreendedores estão prontos para aceitarem ofertas mais baixas. Já Marcelo Claure, que saiu no ano passado do Softbank e está montando seu próprio portfólio, disse que nesse contexto está na hora dos empreendedores esquecerem novas rodadas de recursos e valuation e de as startups pensarem no crescimento, ou seja, executar o powerpoint que apresentaram aos investidores.

