A nova privatização no setor de saneamento que empolga o mercado

O governo de Minas Gerais deu mais um passo em direção à privatização da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, a Copasa. O governo enviou uma proposta à Assembleia Legislativa em que sugere eliminar a necessidade de um referendo para a privatização e diminui de 60% para “50% + 1” o percentual necessário para a aprovação desse tipo de processo no estado. As regras também valeriam para a eventual desestatização da Companhia Energética de Minas Gerais, a Cemig. Os analistas da XP Investimentos entendem que o movimento é uma prova do otimismo do governo na conclusão das privatizações. “Vemos isso como uma notícia positiva para Copasa e Cemig, e pode ser considerada como o primeiro passo no longo caminho para a privatização. Acreditamos que o governo de Minas Gerais só enviaria tal proposta se acreditasse que a chance de aprovação é alta”, apontam em relatório enviado a clientes. Por volta do meio-dia, as ações da Copasa subiam 5%.

