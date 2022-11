A nova privatização no setor de energia que entrou no radar do mercado

O governo do Paraná informou que começou a estudar “uma potencial operação no mercado de capitais em que se otimize o investimento do estado na Companhia Paranaense de Energia (Copel)“. O mercado entendeu o recado como um aceno à privatização da companhia. Ratinho Júnior (PSD) foi reeleito governador do Paraná e passou a considerar a possibilidade de concessão da Copel para a iniciativa privada. Embora o processo e o modelo ainda sejam embrionários e desconhecidos pelos acionistas, a reação do mercado foi positiva. Por volta das 15h, os papéis da companhia subiam 10% na bolsa, a maior alta do dia do Ibovespa até então. “O fato relevante não menciona a privatização, mas deixa a possibilidade em aberto. Acreditamos que o estado do Paraná analisará a possibilidade de vender o excesso de ações em oferta secundária (manter o controle) ou o controle da empresa em modelo semelhante ao utilizado pela Eletrobras”, avalia o Itaú BBA em relatório enviado a clientes. Em junho, o governo federal privatizou a Eletrobras em um modelo de capitalização.

