A nova percepção do Fundo Verde, de Sthulberger, para as eleições 

Que o mercado financeiro estava colocando no preço um cenário em que Lula ganha as eleições não é nenhuma novidade. Mas a carta mensal do fundo Verde para seus investidores, divulgada nesta semana, traz uma nova percepção para a disputa: “a (relativa) calmaria do noticiário local deve ser apenas temporária, à medida que a fase aguda do ciclo eleitoral se avizinha, e a disputa dá sinais que será mais competitiva do que o consenso imaginava até pouco tempo atrás.”

