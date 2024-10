A nova ofensiva do comando da Eletrobras por R$ 20 bi do Real Grandeza

O comando privado da Eletrobras decidiu criar uma nova estrutura de previdência complementar que pode esvaziar a Fundação Real Grandeza, o fundo de pensão dos servidores da ex-estatal, de Furnas e da Eletronuclear.

Caso o projeto se concretize, o comando privado da Eletrobras assumirá o controle de aproximadamente 20 bilhões de reais, valor acumulado pelo Real Grandeza ao longo dos anos.

O aviso sobre a criação da nova estrutura consta em uma carta enviada pela Eletrobras ao Conselho Deliberativo do Real Grandeza. A Eletrobras convida os conselheiros do fundo aderirem ao projeto da nova estrutura. O prazo para a adesão termina nesta quinta-feira, 31.”Na hipótese de o Conselho Deliberativo da Real Grandeza, no legítimo uso de suas atribuições, não apresentar interesse na proposta, considerando a data limite de 31.10.2024, a Eletrobras e suas Empresas seguirão com o desenvolvimento do Projeto de Otimização da Previdência, pedindo a cisão e transferência de gerenciamento dos seus planos de previdência para outra EFPC patrocinada pelas Empresas Eletrobras”, adverte Renato Carreira, vice-presidente de Gente, Gestão e Cultura da Eletrobras.