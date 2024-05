A nova ofensiva de Sidnei Piva pela retomada da Itapemirim

O empresário Sidnei Piva de Jesus entrou com recurso contra a última decisão do processo falimentar do Grupo Itapemirim. Ele alega que o juiz omitiu informações na decisão mais recente, de manter a falência do grupo, e diz que há risco de perder as autorizações para operar as linhas de transporte terrestre perante a ANTT. Ele pede o restabelecimento da recuperação judicial do grupo ou, alternativamente, a concessão de uma recuperação judicial suspensiva, garantindo que Piva permaneça na gestão empresarial. O pedido será analisado pelo novo juiz responsável pelo caso.

Os credores da massa falida do grupo dizem não haver irregularidades no arrendamento contínuo das linhas pela Transportadora Suzano, ao contrário do que Piva sugere. O contrato de arrendamento foi renovado por mais 12 meses.